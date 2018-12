Albstadt Das Problem heißt Investitionsstau

Albstadt. Stolze 27 Millionen Euro stehen im Finanzhaushalt, sollen also 2019 investiert werden. Technologiefabrik, Breitbandausbau, Tourismusförderung, ein neues Stadtmarketing – das waren die Aufgabenschwerpunkte, die Oberbürgermeister Klaus Konzelmann im November in seiner Haushaltsrede genannt hatte; hinzu kamen die großen Hausaufgaben im Bildungsbereich, also Schulsanierung, Kindergartenneubau und personelle Aufrüstung im Kindergartenbereich, die Dauerbaustellen Kläranlagen- und Hallensanierung, die Fertigstellung von Tailfingens Neuer Mitte und die Herausforderungen im Gesundheitswesen und in der Altenbetreuung – um nur die wichtigsten Posten zu nennen. Angesichts dieses Katalogs erschien den Sprechern der Fraktionen die Aussage "Albstadt steht so gut da wie nie", mit der CDU-Fraktionschef Roland Tralmer den Ersten Bürgermeister Anton Reger zitierte, ein wenig korrekturbedürftig. Tralmer unterzog diese Feststellung – mit der Reger freilich primär die Finanzen gemeint hatte – einer Überprüfung und gelangte zu dem Ergebnis: Albstadt stehe vielleicht fiskalisch so gut wie nie da – wobei auch das sich rasch ändern könne –, aber nicht in jeder anderen Hinsicht.

Weshalb? Eben wegen des Investitionsstaus: In die Jahre gekommene Kindergärten, Schulen und Hallen, marode Straßen, nur bedingt wettbewerbsfähige Netzverbindungen, weiterer Investitionsbedarf beim Tourismus und der Technologieförderung – Philipp Kalenbach (FDP) bezeichnete das Pensum als "olympisch", und Harald Lögler, debütierender Haushaltsredner der Grünen, schätzte das Volumen der in den kommenden 20 Jahren anstehenden Investitionen über den Daumen auf 400 Millionen Euro. Der Weg in diese Zukunft erscheint gepflastert mit Zielkonflikten: Dem Vorsatz, die Infrastruktur auf Vordermann bringen, steht der andere, nicht weniger fromme entgegen, die Stellenpläne nicht weiter aufzublähen und die städtischen Finanzen zu konsolidieren. Das bedeutet, das Problem ist den Ratsmitgliedern wohlvertraut, dass Prioritäten gesetzt werden müssen.

Die Prioritäten setzt der Eine so und der Andere so