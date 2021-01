Albstadt Das Licht wies ihr den falschen Weg

Albstadt-Pfeffingen. Der vielbegangene Traufgang "Wiesenrunde" führt direkt am Kleindenkmal für Anna Maria Strobel vorbei. Gingen früher nur einzelne Wanderer den Weg am Albtrauf, hat sich deren Zahl seit Ausweisung des Premiumwanderwegs "Wiesenrunde" um ein Vielfaches erhöht. Seit langer Zeit steht dort ein Gedenkstein, der an Anna Maria Strobel erinnert. "An dieser Stelle verunglückte in der Nacht zum 14. Oktober 1889 A. Maria Strobel, geb. Fuoss vom Zitterhof, geb. 28. Mai 1826. Psalm 10.I" steht darauf.