Albstadt Das Leitbild passt

Auch an anderer Stelle wurde am Lammerberg darauf geachtet, die Schüler mitzunehmen: in die Vorbereitungen für das Jubiläumsfest. In der Projektwoche vor den Ferien hatte eine Gruppe Standardtänze einstudiert, um sie nun aufzuführen. Ansprechende Plakate zeigten die Entwicklung der Schule, und eine weitere Gruppe Kniffe zur Selbstverteidigung. Ein Projektteam hatte neue Sitzgelegenheiten gebaut, ein anderes ein Backbuch zusammengestellt, das es am reichhaltigen Kuchen- und Tortenbuffet zu kaufen gab. In chicen neuen Schulpullovern und Shirts waren viele Schüler am Samstag beim Hoffest unterwegs. Die Fünftklässler – schon voller Begeisterung dabei – verkauften "LaRS-Popcorn". Spiele wie sie vor 100 Jahren zur Gründungszeit der Mittelschule gespielt wurden, feierten fröhliche Urständ: Eierlauf, Sackhüpfen, Dosenwerfen. Ganz neu ist hingegen der Basketballkorb – bei den Schülern höchst beliebt. Die Schokokuss-Schleuder lief im Dauerbetrieb, Kuchenbuffet und Getränkeverkauf betrieben die Schüler selbst. Vor allem jüngere Geschwister der Realschüler freuten sich über das Kinderschminken, die älteren belagerten die Fotobox.

Das Projekt Schulsanitätsdienst nimmt an der Realschule seit langem einen wichtigen Raum ein, und die Schüler zeigten ihr Können.