Albstadt Das Leben ändert sich total

Albstadt-Ebingen. Mitleben – Mitbeten – Mitarbeiten": Felix Hofele war im Rahmen des Weltkirchlichen Friedensdienstes des BDKJ der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Uganda unterwegs und hat dort eine ganz neue Kultur kennengelernt. In der Ebinger Hohenbergschule berichtete er den Schülern über das Schulsystem in dem ostafrikanischen Land, das er selbst von innen kennen gelernt hat – als Lehrer an einer Berufsschule ebenso wie als Trainer einer schuleigenen Handballmannschaft.

Erstaunt waren die Hohenbergschüler über die enorm langen Lernzeiten der afrikanischen Pennäler – und über die "Prügelstrafe", die nach wie vor an jüngeren Schülern vollzogen wird. Die müssen auch sonst hart im Nehmen sein – in nächster Nähe der Schule wird Müll verbrannt; der beißende Gestank ist allgegenwärtig.

In seinem Jahr in Uganda hat Felix Hofele eine kritische Einstellung zum bisher gewohnten Konsum entwickelt – inzwischen, berichtet er, fahre er, wann immer es möglich sei, Zug oder Bus, er esse weniger Fleisch, bevorzuge saisonale Gemüsesorten und kaufe fair gehandelte Produkte. Während seines Vortrages stellten die Schüler viele Fragen, die Hofele gerne beantwortete. Am Ende dankte ihm Religionslehrer Andreas Schwarz für seinen faszinierenden Bericht.