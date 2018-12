Albstadt Das Kamel als tierisches Vorbild

Vielen ist dieses späte Zusammensein um 22 Uhr zu einer lieben Gewohnheit geworden: Runterkommen, sich nochmals auf das eigentliche Geschehen an Weihnachten konzentrieren, das möchte der Posaunenchor unter der Leitung von Gerhard Gonser möglich machen. Diesmal bekamen die Gäste neben bekannten und selten gesungenen Weihnachtsliedern auch geistliche Anstöße von Pfarrer Gottfried Engele zu hören. Das Kamel hatte er sich als Thema ausgewählt und legte humorvoll dar, wo sich Christen das Wüstentier als Vorbild nehmen könnten: Es trage den Kopf fröhlich oben, verliere die Welt nicht aus den Augen. Es habe einen kräftigen Rücken, um Lasten anderer mitzutragen, sei erdverbunden und standfest. Einst habe es die Weisen aus dem Morgenland getragen, die Wissenschaft und weite Welt in der Weihnachtsgeschichte repräsentierten. So sei klar gewesen, dass es bei der Geburt dieses Kindes um ein Ereignis mit globaler Bedeutung ging.

Ein Zeichen globaler Relevanz ist auch das Friedenslicht aus Bethlehem, das in Tailfingen – wie in über 30 Ländern dieser Welt – geleuchtet hat. Von Kerze zu Kerze, von Mensch zu Mensch ging das Licht und zauberte beim traditionellen Abschluss auf dem Vorplatz der Peterskirche eine friedvolle Atmosphäre, passend zum Lied "Stille Nacht, heilige Nacht".