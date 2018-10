Albstadt Das große Rätsel der jungen Kulturwoche

Albstadt-Ebingen. Nur Ort, Datum und Uhrzeit sind bekannt. Was passieren wird, ist allerdings noch ein großes Geheimnis. Alle, die am Samstag, 27. Oktober, ab 11 Uhr auf dem Wochenmarkt in Ebingen sind, dürfen sich also überraschen lassen, was bei der "Veranstaltung ohne Namen" im Rahmen der jungen Kulturwoche #kulturundso passiert. Das junge Team des Kulturamtes Albstadt hat sich jedenfalls weder bestechen noch beknien lassen, mehr zu verraten. Als investigativ recherchierende Zeitung hat der Schwarzwälder Bote aber herausgefunden, dass es sich lohnen wird, dorthin zu gehen. Der Eintritt ist natürlich frei – und alle von einem bis 101 Jahren dürfen kommen.