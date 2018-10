Albstadt Das glatte Gegenteil von Blutsaugern

Albstadt-Ebingen. 14 Projekte hat der NABU im Lauf dieser fünf Jahre bewältigt; NABU-Vorstandsmitglied Hans Raab stellte sie dem Publikum – Albstromkunden und NABU-Mitglieder – im Konferenzsaal der Ebinger Festhalle im Anschluss an Gerhard Layhs Begrüßungsansprache vor, allen voran das Margrethausener "Leuchturmprojekt" Schwalbenturm. Für die Albstadtwerke sprach Marketingfachfrau Stefanie Burggraf, die den Albstromkunden für ihre Bereitschaft dankte, den Naturschutz mit einem Cent pro Kilowattstunde zu unterstützen.

Danach stellte Mathias Stauß, Stadtwerke-Mitarbeiter sowie NABU-Vorstandsmitglied und -Organisationschef, laufende und anstehende Projekte vor. In Bitz und Winterlingen werden jeweils 500 Euro in Schulprojekte investiert; eines dreht sich um Wildkräuter, das andere um die Erhaltung einer Streuobstwiese. Eine wesentlich größere Herausforderung nimmt der NABU jedoch in Albstadt an: Auf Wunsch der albstrom-Kunden wird er versuchen, drei stillgelegte Wasserhochbehälter in Margrethausen, Truchtelfingen und Laufen mit Fledermäusen zu bevölkern.

Dafür steht eine Spendensumme von 5500 Euro zur Verfügung. Indes wird der NABU nicht nur Geld investieren, sondern auch viel Zeit und Arbeit: Die Schutzanstriche müssen entfernt werden, denn sie schlucken die Schallwellen des Fledermaussonars, Wände müssen aufgeraut, Rollbetonsteinen aufgestellt, der Boden mit Erde und Schotter bedeckt werden. Eine Öffnung fürs Regenwasser muss her – und vor allem Unbefugten der Zutritt verwehrt bleiben.