Albstadt Das ganz große Jubiläum steht 2019 an

Nach der Begrüßung fasste der Vorsitzende des AWO-Ortsvereins Ebingen, Hans-Peter Zizmann, das Wirken der Arbeiterwohlfahrt als Verband für soziale Arbeit zusammen und dankte allen Unterstützern und Freunden für ihre Mithilfe. Die AWO leiste seit ihrer Gründung am 13. Dezember 1919 umfangreiche soziale Unterstützung für Menschen, die Hilfe brauchen, und feiere im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen.

Ebenfalls im kommenden Jahr feiere der AWO-Ortsverein Ebingen 50 Jahre soziale Dienste am 19. Oktober 2019, so der Vorsitzende. Diese Dienste umfassen laut Zizmann einen fahrbaren Mittagstisch, eine Begegnungsstätte in der Klarastraße 33, die Vermittlung von Kinder-, Familien- und Senioren-Erholungsmaßnahmen und weitere Unterstützung.

Vier Kerzen für vier ideelle Geschenke