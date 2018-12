Albstadt Das Eintreiben fällt leichter

Albstadt. Am 2. Januar nimmt eine zentrale Kindergartenanmelde- und Platzvergabestelle im Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales ihre Arbeit auf, und zwar im sogenannten Verfahren NH-Kita, das unter anderem die Kindergartenentgelte und -gebühren darstellt und abwickelt. Parallel dazu werden die Kindergartenbeiträge – bisher sogenannte privatrechtliche Entgelte – in öffentlich-rechtliche Kindergartengebühren umgewandelt. An der Höhe der Beiträge, die Eltern für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen, ändert sich dadurch nichts, wohl aber an der Möglichkeit, die Beiträge einzutreiben, wenn die Eltern nicht pünktlich zahlen.

Gelten sollen die derzeitigen Beiträge – künftig Gebühren – bis einschließlich 31. August 2019. Eine Erhöhung ab diesem Zeitpunkt stellte Elke Rapthel (Z.U.G.) "komplett in Frage", basiere sie doch auf einem Gemeinderatsbeschluss von 2014, den die Zeit längst überholt habe. Rapthel verwies darauf, dass in Hessen, dem Saarland und Niedersachsen Kostenfreiheit für das letzte Kindergartenjahr beschlossen sei, dass die Kinderbetreuung in Berlin gar in den letzten drei Jahren vor Beginn der Schulpflicht komplett kostenfrei sei. In Rheinland-Pfalz gelte Beitragsfreiheit ab dem zweiten Jahr, in Heilbronn sei der Kita-Besuch kostenlos. Mit ihrem Antrag, den Kindergartenbesuch in Albstadt komplett kostenfrei zu stellen, scheiterte Rapthel jedoch bei drei Ja-Stimmen und neun Enthaltungen, wenngleich Lara Herter (SPD) zu bedenken gab, dass auch die SPD dafür stehe, Familien zu entlasten – schließlich gehörten die Gebühren für Bildungseinrichtungen zu den wenigen Möglichkeiten der Kommunen, eben das zu tun.

Dass Albstadt "im Vergleich zu anderen Kommunen außerordentlich niedrige" Gebühren verlange und Hilfsmöglichkeiten für finanziell schwächere Familien bestünden, gab CDU-Fraktionschef Roland Tralmer zu bedenken. Erst wenn Bund oder Land die Mittel bereitstellten, die Kommunen ermöglichten, auf Elternbeiträge zu verzichten, könnten diese das auch tun. Sein Fraktionskollege Matthias Strähler pflichtete bei: „Wir können das gerne tun, sobald es politisch so vorgesehen ist, und ich verstehe nicht, warum der Kindergartenbesuch etwas kosten soll, das Hochschulstudium aber nicht. Allerdings ist das Ländersache."