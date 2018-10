Albstadt Das digitale Morgen

Los geht es am Dienstag, 6. November. Wie digital shoppen wir morgen? Dieser Frage geht Stefan Ruf von der Fakultät Business Science and Management in seinem Vortrag nach. Am Dienstag, 13. November, heißt es "Das bisschen Haushalt – im smart Home von morgen kein Problem!?" Referenten sind Benjamin Eilts von der Fakultät Life Sciences und Jessica Rövekamp von der Fakultät Business Science and Management. Manuela Bräuning und Jörn Lübben von der Fakultät Engineering widmen sich am Dienstag, 20. November, der Frage "Wie intelligent werden unsere Textilien?". Derk Rembold von der Fakultät Informatik referiert am Dienstag, 27. November, zum Thema "Programmieren statt Lesen, Schreiben, Rechnen?"

Mit der Veranstaltungsreihe sucht die Hochschule Albstadt-Sigmaringen den Dialog mit der Öffentlichkeit und Vertretern von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Referenten aus unterschiedlichen Bereichen präsentieren aktuelle Themen und laden zum Meinungsaustausch ein. Die Vorträge erfordern keine fachrelevanten Vorkenntnisse.

Alle Vorträge beginnen um 19.15 Uhr und finden im Hörsaal 620 im Gebäude 106 auf dem Campus in der Sigmaringer Anton-Günther-Straße 51 statt. Der Eintritt ist frei.