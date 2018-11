Albstadt "Das darf sich nicht wiederholen"

Das Ende des Ersten Weltkrieges vor fast genau 100 Jahren bringe Erinnerungen an den Hass, an 15 Millionen Tote, die abgeschlachtet worden seien, betonte Bernd Kempfer vom Volksbund in seiner Ansprache. Leider wüsten nur wenige Jugendliche davon oder interessierten sich dafür. "Es darf nicht sein, dass das Grauen der Kriege nur zu bestimmten Anlässen in die Erinnerung kommt, dies ist eine gesellschaftliche Aufgabe." Gespräche mit Großeltern, Eltern oder ein Gang über Gräberfelder junger Soldaten weckten Eindrücke, die tiefer gingen. Er bezeichnete es als großes Privileg für die heutige Gesellschaft, noch nie Kriege erlebt haben zu müssen trotz einer unsicheren Welt. Es braucht seiner Meinung nach Vorbilder wie die großen Europäer Helmut Schmidt und Charles de Gaulle. "Die heutigen Staatenlenker sollten alles unternehmen, dass sich solche Dinge nicht wiederholen."

Der Volkstrauertag sei der Tag zum Innehalten und Gedenken an unzählige Tote zweier Weltkriege, die an den Fronten oder in der Heimat gestorben seien, sagte Walter Raschke vom Bund der Vertriebenen in seinen Gedanken. "Das Volk trauert, das Volk sind wir." Es trauerten Kinder, die ihren Vater nie mehr gesehen hätten, Ehefrauen, deren Männer nicht mehr gekommen seien, Eltern, die ihre Kinder nie mehr in die Arme hätten schließen können. Die Trauer gelte auch jenen Kindern, die jeden Tag mit der Hoffnung aufwachten, den Tag zu überleben, es aber nicht schafften. "Trotz allem dürfen wir nicht in Trauer verharren, sondern müssen nachdenken und daraus lernen."

Für die Kirchen sprach die evangelische Pfarrerin Marlies Haist von der Ebinger Thomaskirche. Heute seien deutsche Soldaten in fernen Ländern zur Friedenssicherung im Einsatz.