Albstadt "Das Argument Atemnot fällt flach"

Die Entscheidung, auf einem ungewohnten Geschäftsfeld tätig zu werden, ist Baumgärtner, Schlagzeuger und Mitbegründer der Band "Südlich von Stuttgart", und seinem Schwiegersohn unter den aktuellen Umständen leicht gefallen. "Die Event-Wiese" – eine Veranstaltungsreihe der Stadt im Sommer im Naturfreibad – und die Versorgung der Gemeinderatssitzungen in der Festhalle mit Lautsprecher-Teachnik sind deutlich zu wenig für Raible, um seine Firma mit mehreren Angestellten, großen Fahrzeugen, viel Platzbedarf und Technik gewinnbringend zu betreiben. Baumgärtner und seine Band-Kollegen sind freischaffende Künstler, also Solo-Selbstständige, und beide trifft das coronabedingte Veranstaltungsverbot hart, zumal "SLAM" selbst arbeiten darf und damit keinen Anspruch auf Ausgleichszahlungen auf dem Corona-Hilfsfonds hat – einzig die Anlässe für Aufträge fehlen. Planungssicherheit bestehe obendrein nicht, betont Baumgärtner. "Mit Substanziellem rechne ich nicht vor Mitte des Jahres 2021. Alle Firmenjubiläen sind abgesagt – und ob sie je nachgeholt werden?"

Die Hütte, die "SLAM" für "mobile Weihnachtsfeiern" baut, ist fast fertig, kommt aber wohl nicht zum Einsatz, obwohl das Konzept koronakonform sei, wie Raible erklärt: Nach drei Seiten aufklappbar, entstehe kein Stau, und sowohl Firmen als auch Vereine könnten so ein bisschen Weihnachtsmarktatmosphäre – "nach Feierabend, aber eben nicht bis in die Nacht" – in den Hof bringen, um ihren Mitarbeitern und Mitgliedern etwas Gutes zu tun. Allem Anschein nach werden solche Angebote aber auch über November hinaus nicht möglich sein.

Dass es Menschen gibt, die zu Tausenden ohne Maske und ohne Abstand gegen die Corona-Regeln demonstrieren, "und die Gerichte da nicht durchgreifen, ist furchtbar", sagt Christian Baumgärtner. So könne sich das Virus, das nicht nur Leben, sondern auch viele Existenzen koste, ungehindert verbreiten, wundern sich beide. "20 000 Menschen" wie kürzlich in Leipzig: "Wie viele Restaurants wären damit voll?" fragt Baumgärtner, und Raible fügt hinzu, was er selbst erlebt hat: "Leider kann man mit Maskengegnern und Corona-Leugnern gar nicht diskutieren. Sie sind Argumenten nicht zugänglich."

Dem Argument der Atemnot haben Raible und Baumgärtner mit ihrer Neugründung jedenfalls etwas entgegen zu setzen.