Albstadt Das alte Schnauferl tut’s noch

Die Stimmen der beiden klingen wie Zwillingsbrüder, dabei ganz sanft und doch glockenklar. Zuweilen stimmt noch Andreas Laudwein mit ein, und sie singen dreistimmig. Camillo Jenny hat seine Trommeln mit Tüchern abgedeckt, damit es nicht zu laut wird, denn der alte Schulraum mit seinen glatten Wänden wirft den Schall wie ein Verstärker zurück.

Wein wird gar nicht gut, wenn man ihn zu früh erntet – oder zu spät

Wenn Laudwein und Jenny hinausgehen, wenn Ian Fisher und Ryan Carpenter zu zweit aufdrehen wie irische Folksänger im Pub, dann wackeln die Wände sowieso. Dabei geht es doch um bedeutungsschwere Songs wie den über Wein, der nicht gut wird, wenn man ihn zu früh oder zu spät erntet. Das hat Ian Fisher von seinem Vater gelernt, der ein Weingut besitzt in Ste. Genevieve, Missouri, wohin Paul Abt einst ausgewandert ist. Dorthin reist Fisher mehrmals im Jahr, lebt aber inzwischen in Wien, spricht ganz ordentlich Deutsch, hat aber nur ein Lied in dieser Sprache geschrieben: "Koffer" – gemeint ist natürlich der in Berlin, den er dort noch hat.

Sagenhaft seelenvoll sind seine Songs, zu denen Bryans Finger auf dem Piano Sirtaki tanzen. Einer jedoch ist ein "happy song", wie sie betonen – ein fröhliches Lied. Ausgerechnet damals verfasst, als George W. Bush Präsident wurde. Die Vier haben so richtig Spaß am Spielen, obwohl gerade mal zehn Gäste den Weg in die Alte Schule gefunden haben, und nicht nur, weil Stefanie Doldinger sie verköstigt und ihnen Bier spendiert: Sie leben und lieben, was sie tun – selbst wenn es "finanziellisch" attraktivere Berufe gibt.