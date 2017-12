Albstadt Das Allerwichtigste in der Weihnachtszeit

Doch der große Ansturm ist gewollt, denn der gesamte Erlös wird wie immer gespendet: Das Geld kommt der Michael-Günther-Stiftung und somit den Kindern des "Jardin del Eden" in Ecuador sowie der Partnerschaft mit Bisoro in Burundi und der Hilfsorganisation El Pueblo Unido in Peru zugute. Denn das – die Schüler des Gymnasiums Ebingen wissen es – ist doch das Wichtigste in der Adventszeit: anderen Gutes tun.