Albstadt Das Allegro eilt fröhlich dahin

Albstadt-Laufen. Ein gelungener Ausklang des Sonntags war die Abendmusik des Balinger Barockensembles in der evangelischen Galluskirche. Das Ensemble, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, besteht aus Elfriede Dold an der Querflöte, Friedrich Dold am Cembalo und Hubert Weinundbrot am Fagott.