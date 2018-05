Albstadt Das Abenteuer nach der OP

Albstadt-Truchtelfingen. "Einmal Nordkap und zurück" – schon der Titel des Vortrags von Gerd Meißner in den Acura Kliniken Albstadt verriet, dass es um eine sportliche Höchstleistung gehen musste. Meißner hatte im Oktober 2010 in Truchtelfingen in beiden Knien ein neues Gelenk eingesetzt bekommen. "Seitdem bin ich beschwerdefrei unterwegs und erfreue mich an ausgedehnten sportlichen Aktivitäten", berichtete er.