Albstadt Damit’s in der Logistik leichter läuft

Albstadt/Sigmaringen. Seit drei Jahren arbeiten der Studienbereich Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und die LGI Logistics Group International GmbH im Zuge studentischer Forschungsprojekte zusammen. Das aus einem gemeinsamen Projekt entwickelte Informationssystem "Lager TV" hat die LGI nun nach erfolgreicher Testphase in Betrieb genommen. Das neue System kommt jetzt in den Logistikzentren in Böblingen und in Hamburg zum Einsatz.

Im Sommersemester 2016 haben 16 Studierende des Masterstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen in ihrem Forschungsprojekt für einen Hauptkunden der Firma eine durchgängige, IT-gestützte Supply-Chain-Lösung entwickelt. Mit "Lager TV" können Lauf- und Kommunikationswege verkürzt und der Waren-Verteilprozess dadurch deutlich verschlankt werden. Die Lagerarbeiter und Schichtführer können jetzt auf einem Monitor im Wareneingangsbereich alle relevanten Informationen wie Wareneingangsdaten, Verteilreihenfolge oder Spedition einsehen, statt sie sich wie bisher auf Zetteln abzuholen.

Auch die Ergebnisse des Projektes bieten großes Potenzial zur Verbesserung von Prozessen, Flächennutzung und Arbeitsbedingungen bei dem Logistikunternehmen. 14 Studierende der Hochschule untersuchten die innerlogistischen Handling- und Lagerprozesse von schweren und unhandlichen Abgasanlagen und entwickelten Vorschläge zur platzsparenden Lagerung sowie zur leichteren Handhabung der Teile durch die Mitarbeiter.