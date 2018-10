Albstadt Damit die Ausbildung zu einem guten Fundament wird

Die Veranstaltungsreihe "Elterncafé" der Industrie- und Handelskammer Reutlingen-Tübingen-Zollernalb (IHK) ist anders als übliche Informationsveranstaltungen, bietet sie doch Geschichten aus dem wahren Leben. Moderatorin Eva Pfeffer stellt Auszubildende und junge Beschäftigte vor, die auf dem Podium ihren beruflichen Weg schildern und von eigenen Erfahrungen berichten. "Das IHK-Elterncafé soll ein Ort der Begegnung sein", sagt Ida Willumeit, Initiatorin der Veranstaltungsreihe. "Das Grundprinzip lautet ganz einfach: Lernen vom Beispiel anderer!" Seit 2014 bietet die IHK das Informationsangebot für Eltern, das pünktlich zum neuen Schuljahr mit neuem Konzept an den Start gegangen ist: vor Ort in der teilnehmenden Schule, in diesem Fall der Schillerschule. Neu im Team ist auch Moderatorin Eva Pfeffer. Die ehemalige Lehrerin und Expertin in Sachen Berufsorientierung hatte für den Auftakt an der Schillerschule eine bunte Truppe zusammengestellt. Auf dem Podium erzählten ein junger Fliesenleger, ein gelernter IT-Systemkaufmann, eine angehende Anlagen- und Maschinenführerin, eine Altenpflegerin und eine Landschaftsgärtnerin in Ausbildung von ihrem bisherigen Werdegang.

Was alle vereint: Die jungen Fachkräfte finden ihren jeweiligen Beruf richtig cool und sind froh, den eigenen Weg gegangen zu sein. "Ich war wirklich gut in der Schule", erinnert sich die angehende Landschaftsgärtnerin Selina Möller. "Trotzdem hatte ich einfach genug vom Lernen und wollte endlich etwas Praktisches machen." Heute ist sie nach einem langen Arbeitstag im Freien "oft todmüde, aber richtig zufrieden".

Für Schulleiter Georgios Mpouras war sofort klar, dass er sich an der Veranstaltungsreihe beteiligen wollte. Gemeinsam mit Kollegin Natalie Muller holte er das IHK-Elterncafé nach Onstmettingen: "Eine betriebliche Ausbildung ist ein erstklassiges Fundament. Das wollen wir unseren Schülern, aber auch Eltern nahe bringen." Über 40 Mütter und Väter waren zur Veranstaltung gekommen und hatten Sohn oder Tochter gleich mitgebracht. "Wir haben Ihnen heute Türen geöffnet, durchgehen müssen Sie selbst", so der Appell von Eva Pfeffer.