Albstadt Damit der Nachwuchs in der Stadt bleiben will

Albstadt. Kommunalpolitische Themen dominierten die Diskussionen bei der jüngsten Vorstandssitzung des CDU-Stadtverbands: Vorsitzender Roland Tralmer berichtete aus dem Albstädter Jugendforum – schwer beeindruckt, in welchem Umfang sich die Jugendlichen im Dialog mit Vertretern der Stadtverwaltung und des Gemeinderats für ihre Belange eingesetzt hätten. Neben zahlreichen aktuellen Verbesserungsvorschlägen zum Albstädter Stadtbild, dem öffentlichen Personennahverkehr und auch der Sicherheitslage in Albstadt sei besonders deutlich geworden, dass die Jugendlichen auf sie zugeschnittene Kultur- und Unterhaltungsangebote vermissten, was genauso für die gastronomische Szene gelte. Tralmer hält es daher für notwendig, gerade für die junge Generation in Albstadt ein jugendfreundliches Klima zu schaffen.