Albstadt Da haben sich drei wirklich kongeniale Partner gefunden

Detlev Siber begleitet am Klavier und E-Piano, trifft genau den Charakter, lässt "That lucky Old Sun" gemütlich über die Tasten wandern, begleitet mit Akkorden die Erzählung, untermalt mit fast unruhigen Triolen und Achteln die Emotionen der Sängerin "I Who have Nothing".

Mit Ray’s Blues für Piano solo bringt er einen Hauch von Jazz in den Saal, ein Dialog von rechter und linker Hand, die sich Themen zuwerfen, kommentieren, sich dann zu einer gemeinsamen Melodie finden. Bei "The Plan" für Piano solo hört man förmlich, wie einer überlegt, wie Ideen über die Tasten schwirren, während im Bass wie ein Fundament ein Grundgedanke steht.

Ein solides Fundament bietet auch Peter Freiwald am Schlagzeug. Er gibt den Rhythmus vor, schreitend oder tanzend, betont wichtige Textstellen – "I Must Watch You" –, zeigt mit bewegten Schlägen, wie es in der Sängerin brodelt, steigert sich, wenn die Botschaft dringlicher wird: "Don’t Cry Out Loud". So erweisen sich Lydia Kucht, Detlev Siber und Peter Freiwald als ein perfekt eingespieltes Trio – sie haben sich gefunden.

Die Organisation der Veranstaltung hat der Gospelchor der Thomaskirche übernommen, den Siber dirigiert. Vor dem Konzert, in der Pause und nach dem Konzert sorgen die Mitglieder auch für das leibliche Wohl der Besucher. Es herrscht eine ungezwungene Atmosphäre, und so gehen am Ende die Gäste nicht einfach gleich heim, sondern sie bleiben noch in lebhaftem Gespräch beieinander und hoffen alle, dass die drei Künstler bald wieder einmal in den Gemeindesaal der Thomaskirche kommen.