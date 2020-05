Albstadt Coronavirus: Seniorenheim Haus Raichberg testet auf Antikörper

Albstadt-Onstmettingen - Die Mitarbeiter im Haus Raichberg in Onstmettingen sind auf Antikörper getestet. Nachdem Ende März alle Bewohner und Beschäftigten der Einrichtung auf das Corona-Virus getestet worden waren, geht "BeneVit" in puncto Sicherheit nun noch einen Schritt weiter, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Alle 85 Mitarbeiter wurden nun auch auf Antikörper getestet. Die Tests erfolgten in drei Gruppen.