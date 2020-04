Albstadt Coronavirus: Heimbetreiber übt Kritik an Landratsamt

Wie Wagner weiter berichtet, hat die positiv getestete Mitarbeiterin so schnell wie möglich eine Liste aller Heimbewohner aufgestellt, mit denen sie im Lauf der Nachtwache intensiven, das heißt, in Summe mindestens 15-minütigen "Face-to-Face"-Kontakt hatte. Sie kam auf rund 20. Wagner mailte darauf umgehend das Landratsamt an und verlangte, dass dieses Tests für alle seine Mitabeiter und Hausbewohner veranlassen solle, und zwar jeweils zwei innerhalb von einer Woche – außerdem brachte er den Wunsch vor, dass Pflegekräfte fortlaufend getestet werden sollten.

Nun ist das Haus Senova bereits getestet worden: Eine Bewohnerin war in der Karwoche erkrankt, positiv getestet worden und einige Tage später gestorben; daraufhin kam am Karfreitag das DRK ins Haus und testete alle Bewohner und Mitarbeiter. Das Resultat: Zwei Mitarbeiter und ein Bewohner waren Corona-positiv und gingen in Quarantäne. Die anderen Befunde waren negativ. Wagner berichtet, im Landratsamt haben man auf sein Drängen prompt mit dem Hinweis reagiert, er sei "schon dran gewesen". Wagner ist egal, dass er schon dran war: "Wir haben mindestens 20 Kontaktpersonen der Kategorie I im Haus. Da besteht doch Gefahr, dass was explodiert."