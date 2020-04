Albstadt Corona-Schutzmaksen aus dem 3D-Drucker

Eigentlich entstehen in den 3D-Druckern des Progymnasiums üblicherweise Modelle von Gebäuden in Albstadt und Umgebung, die erst von Schülern vermessen und fotografiert und anschließend mithilfe der CAD-Programme am Computer modelliert werden. Das fertig gestaltete Modell geht dann in den Druck, der je nach Größe schon einmal mehrere Tage dauern kann. Daneben entstehen auch immer wieder Drucke von Alltagsgegenständen oder technischen Zeichnungen.

Der Umgang mit CAD-Systemen ist einer der Schwerpunkte der Schule, die dafür eng mit der Technologierwerkstatt Albstadt sowie dem naturwissenschaftlich-technischen Stützpunkt Albstadt und der Firma "Create 3D" aus Reutlingen zusammenarbeitet. Im Rahmen dieser Arbeit entstand vor einigen Jahren die Schülerfirma "Probuilt – die Häuslebauer", die Modelldrucke von Firmengebäuden und Privathäusern anbietet und damit im vergangenen Jahr bei der Gründermesse der Region Neckar-Alb auf großes Interesse und Aufmerksamkeit stieß.