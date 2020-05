Albstadt Corona-Krise: Bald Konzerte nach Autokino-Konzept?

Tatsächlich hat eine solche Entscheidung nicht die Stadt getroffen, sondern ein nichtöffentlich tagendes Gremium des Gemeinderats. Auf Basis dieser Information habe er sich mit Volksbank-Vorstandssprecher Robert Kling besprochen, erklärt Roland Heck auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, und "gemeinsam haben wir uns entschieden, eine Pressemitteilung herausgeben".

Inzwischen haben Kling, Heck und Stephan Salscheider von der Firma "Skyder" als Organisator besprochen, dass der Charitylauf erst 2021 wieder stattfinden soll, zumal es organisatorisch für die Schulen 2020 nicht mehr leistbar wäre, die Teilnahme ihrer Schüler und die Anmeldungen zu organisieren. "Die Lehrer haben derzeit wahrlich andere Sorgen", sind sich Heck, Kling und Salscheider einig.

Die Frage freilich, wie es nun generell steht in Sachen Großveranstaltungen, bleibt, denn in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse ist noch kein Beschluss gefallen.

Oberbürgermeister Klaus Konzelmann betont indes, dass er über den Charitylauf explizit nie ein Wort nach außen verloren habe, denn bis dato liege der Stadt keine Anmeldung des Termins und kein Antrag auf Genehmigung der Veranstaltung vor – also habe er auch keinen Grund gesehen, sich speziell dazu zu äußern.

Die Gesundheitstage werden derzeit noch geplant

In der Videokonferenz der Industrie- und Handelskammer Reutlingen-Tübingen-Zollernalb (IHK) hatte Konzelmann am Anfang der Woche – auf das Thema Großveranstaltungen angesprochen – Staatsministerin Theresa Schopper aus der Stuttgarter Staatskanzlei zitiert, die ihm gesagt habe, dass es wohl 2020 keine Großveranstaltungen mehr geben werde – und voraussichtlich auch keine Weihnachtsmärkte. Konzelmann berichtete dort auch, dass die Stadt Albstadt derzeit nach einem Areal suche, das die Stadt dauerhaft nutzen könne, um im Stil eines Autokinos Veranstaltungen abzuhalten, also auch Konzerte, Kabarett und Ähnliches. Wie schon beim Auto-Gottesdienst kürzlich vor der Albkaserne in Stetten am kalten Markt wird bei solchen Gelegenheiten der Ton über das Autoradio übertragen. Das Geschehen auf der Bühne können Zuschauer aus dem Auto heraus verfolgen.

Wie sieht es mit Messen aus?

Wie aber sieht es mit Messen aus? Laut Klaus Konzelmann laufen derzeit noch die Planungen für die Gesundheitstage in der Zollernalbhalle. Ob sie stattfinden können, werde sich aber erst noch entscheiden – das Verbot von Großveranstaltungen gelte vorerst bis zum 31. August. Bei der Messe gehe es freilich nicht zu "wie auf dem Cannstatter Wasen", so Konzelmann. "Wenn man einen geordneten Zugang ermöglicht und die Hygienevorschriften eingehalten werden, kann ich mir vorstellen, dass die Gesundheitstage stattfinden können."