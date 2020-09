Albstadt Corona-Fall am Gymnasium Ebingen: Lehrkraft positiv

Alle Schüler und Lehrer, die so Kontakt zur infizierten Lehrkraft hatten (K1), werden vom Gesundheitsamt benachrichtigt und können sich – auch ohne Symptome – vorsorglich testen lassen. Eine Namensliste hat die Behörde von der Schule erhalten. Unter die Kategorie K1 fällt prinzipiell jeder, der für die Dauer von wenig-stens 15 Minuten den Mindestabstand von zwei Metern zu einem Virusträger unterschritten hatte. Theoretisch kann es aber auch bei größerem Abstand zu einer Infektion kommen, etwa, wenn die Beteiligten sich eine Schulstunde lang in einem Klassenzimmer aufhalten und die Aerosole 45 Minuten Zeit haben, sich in der Raumluft auszubreiten.

Die fraglichen Mails und WhatsApp-Mitteilungen, die an die Schüler respektive Eltern verschickt wurden, sind von Elternsprechern um den Hinweis ergänzt worden, dass die Nachricht der Schule vor allem die Klassen sieben bis neun sowie die Kursstufe betrifft. Der Unterrricht am Gymnasium geht weiter; von einer Schulschließung ist in der Mitteilung der Schulleitung keine Rede. Es hat in vergleichbaren Fällen auch bisher keine im Zollernalbkreis gegeben.