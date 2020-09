Albstadt Corona bringt neue Regelungen für Schüler und Eltern

An der Schalksburgschule Ebingen startet der Unterricht für Ganztagsschüler der Klassen zwei am Montag, 14. September, um 7.45 Uhr, Unterrichtsende ist um 14.45 Uhr. Unterrichtsbeginn für die Ganztagsschüler der Klassen drei und vier ist am Montag, 14. September, 8 Uhr, Unterrichtsende um 15 Uhr. Mittagessen wird angeboten und ist eine Woche vorher zu bestellen, ebenso die gebuchte Betreuung vor und nach dem Unterricht von 7 bis 8 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. Für die Halbtagsschüler der Klassen vier beginnt der Unterricht am Montag, 14. September, um 8 Uhr; Unterrichtsende ist um 12.15 Uhr. Die gebuchte Betreuung vor respektive nach dem Unterricht dauert von 7 bis 8 Uhr und von 12 bis 12.30 Uhr. Für die Erstklässler beginnen am Mittwoch, 16. September, um 8.15 Uhr für Klasse 1a und um 9.15 Uhr für Klasse 1b Gottesdienste in der Emmauskirche und in der Kirche St. Hedwig. Die Einschulungsfeiern in der Sporthalle der Schalksburgschule beginnen für Klasse 1a um 9 Uhr und für Klasse 1b um 10 Uhr. Die Grundschulförderklasse startet am Freitag, 18. September, um 10 Uhr mit einer Einschulungsfeier in der Mensa der Schalksburgschule.

An der Hohenbergschule Ebingen startet der Unterricht für die Klassen sechs bis zehn und die VKL-Klassen am Montag, 14. September, um 8.15 Uhr. Die Einschulung der Klassen 5 beginnt am Dienstag, 15. September, um 9 Uhr mit einer Aufnahmefeier im Musiksaal, zu der auch die Eltern eingeladen sind. Weitere Hinweise erhalten Eltern im Internet unter https://hohenberg-schule-albstadt.jimdo.com.

An der Schlossberg-Realschule Ebingen beginnt der Unterricht für die Klassen sechs bis zehn am Montag, 14. September, um 8.20 Uhr. Die Einschulung der Klassen fünf ist am Montag, 14. September, gestaffelt: für Klasse 5a ab 14 Uhr, für Klasse 5b ab 14.30 Uhr und für Klasse 5c ab 15 Uhr.

Am Gymnasium Ebingen beginnt der Unterricht für die Klassen sechs bis zur Kursstufe zwei am Montag, 14. September, um 8.25 Uhr, Für die fünften Klassen um 15 Uhr in der Mazmannhalle.

An der Lutherschule Tailfingen beginnt der Unterricht für Schüler der Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 8.10 Uhr und endet um 11.45 Uhr. Für jeweils einen Erziehungsberechtigten der Schulanfänger beginnt am Montag, 14. September, um 19 Uhr der Elternabend. Die Schulanfänger treffen sich am Mittwoch, 16. September, um 14 Uhr in der Pauluskirche zur Einschulung. Coronabedingt darf jeweils nur eine Begleitperson teilnehmen. Die Ganztagsschule beginnt für angemeldete Schüler am Montag, 21. September. Weitere Hinweise im Internet: www.lutherschule-albstadt.de.

An der Langenwand-Eyachquellgrundschule Tailfingen beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 8 Uhr und endet um 11.20 Uhr. Für Eltern der Schulanfänger und der Grundschulförderklasse beginnt am Montag, 14. September, um 19 Uhr ein Elternabend – der Aushang am Haupteingang ist zu beachten. Für Erstklässler und die Grundschulförderklasse findet am Mittwoch, 16. September, ab 9.15 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Erlöserkirche statt. Um 10 Uhr beginnt die Aufnahmefeier in der Schule. Coronabedingt darf je Kind nur eine Begleitperson teilnehmen.

An der Langenwand-Eyachquellgrundschule Pfeffingen beginnt das Schuljahr für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 8 Uhr; der Unterricht endet um 11.20 Uhr. Für Eltern der Erstklässler beginnt am Montag, 14. September, um 19 Uhr ein Elternabend in der Aula. Für Schulanfänger beginnt am Mittwoch, 16. September, um 9.15 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche St. Nikolaus mit anschließender Aufnahmefeier ab 10 Uhr in der Turnhalle. Es dürfen maximal zwei Begleitpersonen teilnehmen.

An der Lammerberg-Realschule Tailfingen beginnt der Unterricht für die Klassen sechs bis zehn am Montag, 14. September, um 8.05 Uhr, die Einschulung der fünften Klassen am Dienstag, 15. September. Weitere Hinweise im Internet unter http://www.rs-tailfingen.bl.schule-bw.de.

Am Progymnasium Tailfingen beginnt das Schuljahr für die Klassen sechs bis zehn am Montag, 14. September, um 8 Uhr. Die Unterrichtsräume sind bei Ankunft an der Schule unverzüglich aufzusuchen. Der Zugang erfolgt über den Fluchttreppenturm. Die Räume sind etwa eine halbe Stunde vorher geöffnet. Der Aufenthaltsraum steht nicht zur Verfügung. Die Klassen fünf treffen sich um 8.30 Uhr im Aufenthaltsraum mit Zugang über den Pausenhof.

An der Wilhelm-Hauff–Schule Tailfingen beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis neun am Montag, 14. September, um 8 Uhr. Die Schulbusse fahren zu den üblichen Zeiten. Nachmittags-unterricht findet in der ersten Schulwoche nicht statt. Die Einschulungsfeier für die Erstklässler beginnt am Mittwoch, 16. September, um 11 Uhr in der Schule statt.

In der Schule an der Sommerhalde Truchtelfingen startet das Schuljahr für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 8.20 Uhr. Für die Erstklässler beginnt am Mittwoch, 16. September, um 9.30 Uhr eine Aufnahmefeier. Weitere Hinweise im Internet auf der Seite https://gs-truchtelfingen.jimdofree.com.

An der Schillerschule Onstmettingen beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier und sechs bis zehn am Montag, 14. September, von 8.30 bis 9 Uhr im rhythmisierten Viertelstundentakt, für Schüler der Klassen fünf am Mittwoch, 16. September, um 8 und um 9 Uhr entsprechend der Gruppeneinteilung. Die Erstklässler starten am Mittwoch, 16. September, um 8 und um 9 Uhr entsprechend der Gruppeneinteilung. Weitere Hinweise im Internet unter http://www.schillerschule-onst-mettingen.de.

An der Ignaz-Demeter-Schule Lautlingen beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 7.55 Uhr und endet um 11.10 Uhr. Die Verlässliche Grundschule beginnt am Montag, 14. September, ab 7 Uhr. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Der Ganztags- und Mensabetrieb beginnt am Dienstag, 22. September. Für Erstklässler beginnt am Mittwoch, 16. September, um 9 Uhr ein Gottesdienst in der Kirche St. Johannes, Unterrichtsende ist um 11.10 Uhr.

An der Ignaz-Demeter-Schule, Außenstelle Laufen, beginnt der Unterricht für die Klassen zwei bis vier am Montag, 14. September, um 7.35 Uhr und endet um 11.10 Uhr. In der ersten Schulwoche findet kein Nachmittagsunterricht statt. Erstklässler starten am Mittwoch, 16. September, um 8.20 Uhr in der Grundschule. Um 10.30 Uhr beginnt ein Gottesdienst in der Turn- und Festhalle. Weitere Hinweise im Internet unter https://ids-lautlingen.de.