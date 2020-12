Albstadt Corona beschleunigt Trend zum E-Banking

Was den SB-Bereich im Fasanenweg angehe, so weist Benjamin Wurm darauf hin, dass unweit, an einer stark frequentierten Tankstelle, ein so genannter Cash-Cube aufgebaut worden sei. Den Schalterbetrieb im Fasanenweg hatte die Volksbank 2013 eingestellt, und was an Automaten dort – auf relativ großem Raum – verfügbar war, steht nun unweit des Kreisverkehrs zwischen Kientenstraße und Theodor-Groz-Straße zur Verfügung. 80 Quadratmeter gehörten der Volksbank im Fasanenweg – für einen SB-Bereich sehr viel. Auch das Gebäude ist auf Anfrage nun verkauft.

Wie die Volksbank, überprüft auch die Sparkasse Zollernalb in regelmäßigen Abständen ihr Filialnetz auf Frequenz und hat "coronabedingt", wie es dort heißt, die Filiale am Bärenkreisel in Truchtelfingen vorübergehend geschlossen. Einen Kunden aus Truchtelfingen, der sich deshalb an den Schwarzwälder Boten gewandt hat, ärgert dabei freilich, dass die Sparkassenkunden an der Hauptfiliale nun zuweilen in der Schlange stehen müssten, denn es würden immer nur drei Personen maximal eingelassen. "Hier wäre doch der logische Schluss, den Publikumsverkehr zu entzerren", meint der Kunde, der außerdem vermutet, die Sparkasse wolle die Coronavirus-Pandemie als Vorwand zur Schließung der Filiale nutzen.