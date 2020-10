Albstadt Corona-Ausnahme: Außengastronomie im Winter erlaubt

Sogar Zelte und Pavillons dürfen Wirte installieren, allerdings nur bis zu einer Größe von 75 Quadratmetern, weil andernfalls eine Baugenehmigung erforderlich wäre, und nur dann, wenn der Platz reicht. Im Klartext: Auf privaten Flächen ist ein Zelt gar kein Problem, auf öffentlichen Flächen dürfen Fußgänger, Autofahrer, Rettungsfahrzeuge und die berechtigten Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden.

Eine zusätzliche Gebühr wird nicht fällig

Eine Verwaltungsgebühr oder Sondernutzungsgebühr wird nicht fällig – immerhin müssen die Gastronomen, wenn sie das Angebot nutzen wollen, schon in die technischen Anlagen respektive Zelte und in die Heizkosten investieren. Zum Schutz der Anwohner vor Lärmstörungen sind der Betrieb der Heizpilze und Feuerstelen, aber auch die Bewirtung in den Pavillons, nur bis 23 Uhr erlaubt. Der Stadt liegt derweil eine Beschwerde von Anwohnern im Ebinger Hof vor, die sich schon vor Wochen über den Betrieb zweier so genannter Gasheizer in einem Gartenlokal beklagt hatten.

Sie sprechen von "ungenehmigten Heiz-Feuerstelen", die selbst nach ihrem Einspruch bis Mitternacht betrieben worden seien, von "Lagerfeuer-Romantik auf Kosten der Nachbarn", von "permanenter Lichtverschmutzung", und sie fordern die Stadt auf, "den Betrieb umgehend einzustellen". Die Anwohner befürchten Feuer- respektive Explosionsgefahr und monieren vor allem, dass sie ihre Wohnräume abdunkeln müssten, um nicht durch "wildes Auf- und Abflammen" gestört zu werden.

Sarah Braun, die Pressesprecherin der Stadt Albstadt, weiß um den Vorgang und die seit Jahren anhaltenden Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gastronomen im Hof und mehreren Anwohnern. Vertreter des Ordnungsamtes seien vor Ort gewesen und hätten den Abstand der Gasheizer als ausreichend bewertet. Stadtbrandmeister Michael Adam habe eine Stellungnahme verfasst, nach der bei ordnungsgemäßem Betrieb keine erhöhte Brandgefahr von den Anlagen ausgehe. Für den ordnungsgemäßen Betrieb sei deren Eigentümer verantwortlich, erklärt Sarah Braun. Geräusche gebe so ein Gasheizer nicht von sich – einzig Licht und Wärme.

Ein Verbot besteht auch bisher nicht

Ein Verbot, solche Geräte in Albstadt zu betreiben, gebe es nicht, so Braun weiter, und mit Blick auf Ruhestörungen durch Musik bei geöffneten Türen und rauchende Gäste vor der Tür fügt sie hinzu: Die Polizei habe schon oft im Hof kontrolliert, wenngleich sie freilich nicht immer sofort nach einem Anruf vor Ort sein könne. Die Anwohner indes sprechen von einem Katz-und-Maus-Spiel: Sobald ein Streifenwagen am Kräuterkasten auftauche, werde der Stecker gezogen.