Albstadt Comazo kooperiert mit Künstlerin

Sich wohl in seiner Haut fühlen. Selbstzufrieden seinen Körper akzeptieren – und zwar so wie er ist: das möchten "comazo | earth" und Avocadostore mit ihrer neuen Basic-Unterwäschekollektion zum Ausdruck bringen. Unter dem Motto "#fairtomyself" hat "Avocadostore" gemeinsam mit dem Albstädter Wäschehersteller "Comazo" BHs, Minislips und Spaghettiträger-Hemden in den Farben Chianti und Schwarz entwickelt.