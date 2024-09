Albstadt-Challenge in Pfeffingen: Lauter Rekorde und immer mehr Fans

Die neunte Albstadt-Challenge war ein weiterer großer Erfolg für den Förderverein des Fußballclubs 1919 Pfeffingen. Benjamin Feist aus Tailfingen legte am Samstag die 60 Kilometer lange Strecke in fünf Stunden und 34 Minuten zurück.

Die Rekordmarke der Albstadt-Challenge 2023 von Mats Herl hat der Tailfinger Benjamin Feist nur um zwei Minuten verpasst. Der sympathische Tailfinger hatte sich bereits 2021 den Sieg in fünf Stunden 46 Minuten geholt, landete in den beiden Vorjahren nur wenige Minuten dahinter jeweils auf Rang zwei und hat diesmal seinen besten Wert getoppt.

Die herausfordernde 60 Kilometer lange Strecke mit 1500 Höhenmetern läuft Benjamin Feist stets im selben Rhythmus. „Auf den letzten Kilometern vom Onstmettinger Skilift an war es ganz schön warm geworden“, kommentierte er im Ziel. Dieselben Worte fand auch der junge Cedrik Bitzer aus Ebingen, der nach fünf Stunden 59 Minuten als Zweiter ins Ziel kam. Rang drei holte sich der 22-jährige Martin Renz aus Onstmettingen mit 6:24 Stunden.

Lesen Sie auch

Sabrina Schneider ist die schnellste Frau

Schnellste Frau war am Samstag Sabrina Schneider aus Starzach-Bierlingen in 7:48 Stunden. Zehn Minuten nach ihr durchlief Karin Wagner aus Bisingen die Ziellinie, gefolgt von Ingrid Schmid aus Geislingen in 8:58 Stunden.

Der Förderverein des FC Pfeffingen ist ein kleiner, aber seit vielen Jahren äußerst rühriger Verein, der schon viel bewegt hat. Auch heuer konnte das Team um Gerd Bitzer wieder auf rund 40 Helfer bauen. Dem Ausrichter lagen 430 – nach 338 im Vorjahr – Anmeldungen für die Challenge vor: ein neuer Rekord und ein Zeichen dafür, dass die Extrem-Wanderung auch nach einem Jahrzehnt höchst beliebt ist.

Jochen Eisele schickte die Läufer um 6 Uhr auf die Strecke. Foto: Schweizer

Die Teilnehmer kamen aus dem gesamten süddeutschen Raum, und selbst aus Winterthur und Liechtenstein hatten Sportler gemeldet. 413 Personen – auch das ein neuer Rekord – gingen bei allerbesten Bedingungen an den Start, gestärkt mit Hefezopf und Kaffee. Jochen Eisele vom Vorstandsduo des FC Pfeffingen erinnerte frühmorgens auf dem Sportgelände daran, dass es die Organisatoren nach der ersten Challenge nicht für möglich gehalten hätten, eine so lange Reihe begründet zu haben. Der rührige Förderverein sammle vor allem immer wieder mit Aktionen Geld, um den FC beim geplanten Neubau der Umkleidekabinen zu unterstützen.

Pünktlich um 6 Uhr schickte Jochen Eisele mit dem Startschuss das Hauptfeld Richtung Pfeffinger Böllat. Exakt 19 Minuten später kam der erste Läufer auf dem Burgfelder Böllat an. Viele derer, die ihm folgten, genossen bei Temperaturen von 17 Grad und herrlichem Duft von Heu dort oben den Sonnenaufgang oder erfreuten sich an einem kurzen Blick ins Ländle.

Die Temperaturen klettern mit

Bereits gegen 10 Uhr hatte ein Großteil der Teilnehmer die erste Verpflegungsstation bei der Lautlinger Festhalle erreicht und war noch bester Dinge trotz bereits gestiegener Temperaturen. „Ich habe meine Teilnahme als Geburtstagsgeschenk von meiner Arbeitskollegin erhalten“, berichtete Jens Boss aus Onstmettingen. „Ja von mir“, lachte Lisa Dumortier aus Bitz, „ich habe ihn zum Laufen überzeugt.“ Sie habe anfangs wegen der Herausforderung mitgemacht – jetzt, beim fünften Mal, mache es nur noch Spaß.

Die Kollegin hat nicht nachgelassen

„Ich bin von einer Kollegin zur Anmeldung überredet worden, es ist einfach super, die gesamte Organisation der Challenge ebenso hervorragend“, berichtete Nicole Thomann aus Balingen. Zum zweiten Mal dabei war Saida Altergott aus Ebingen: „Ich freue mich auf die Spaghetti Bolognese beim Waldheim“, rief sie aus und freute sich, ihren Mann Andreas überredet zu haben, dabei zu sein. Weitere Verpflegungsstellen – überall war das Rote Kreuz vor Ort – waren beim Schützenhaus Tailfingen und am Skihaus Onstmettingen.

Die Bilanz der Natursportler war beeindruckend: 343 der 413 Starter kamen vor Einbruch der Dunkelheit ins Ziel und wurden mit Urkunden, dem Finisher-Shirt – heuer in Hellblau – und Alb-Gold-Spätzle belohnt. Auf dem Sportgelände durften sich Kinder in Hüpfburgen austoben, der FCP bewirtete die Gäste bei besten äußeren Bedingungen, und die Band „Scherkrach“ servierte Live-Musik.