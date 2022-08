338 Läufer nehmen am Samstag die Herausforderung an

3 Mit Startschuss, aber dennoch flexibel in den 60 Minuten nach 6 Uhr starten die Teilnehmer der Albstadt Challenge am Samstag. Foto: Schweizer

In den Startlöchern stehen die Teilnehmer der siebten Albstadt Challenge: 60 Kilometer und 1500 Höhenmeter stehen 338 angemeldeten Teilnehmern am Samstag, 27. August, bevor.















Albstadt-Pfeffingen - Seinem Motto "Soweit die Füße tragen" ist das Organisationsteam der "Albstadt Challenge" vom Förderverein des Fußballclubs Pfeffingen treu geblieben: Nach der coronabedingten Absage 2020 ging das Ereignis im vergangenen Jahr zu anderen Bedingungen über die Bühne: Kein Startschuss fiel zum gemeinsamen Start – stattdessen starteten die Teilnehmer ab sechs Uhr in einem einstündigen Zeitfenster.

An dieser Regelung halten die Organisatoren auch an diesem Samstag fest – dennoch fällt ein Startschuss um 6 Uhr auf dem Pfeffinger Sportgelände. Wobei es den Teilnehmern überlassen bleibt, ob sie am gemeinsamen Start teilnehmen oder irgendwann in der ersten Stunde loslaufen. Vor dem Start wird ein Frühstück angeboten, um gestärkt die 60 Kilometer lange Strecke rund um Albstadt anzugehen.

Unterwegs kostenlos stärken an den Verpflegungsstationen

An dieser hat sich nichts geändert. Vom Start aus geht es als erste Herausforderung steil hoch zum Pfeffinger Böllat. Markante Punkte der Tour sind der Böllat, wo bei entsprechendem Wetter der erste herrliche Ausblick wartet, der Gräbelesberg, die Hossinger Leiter, der Malesfelsen, die Hukelturensteige, die Schleicherhütte, der Schlossfelsen, die Felsen über Truchtelfingen, Hangender Stein und Zeller Horn. Jedem ist es überlassen, wie er die Strecke angeht, jeder ist mit seinem Handy mit der Jury verbunden.

Verpflegungsstationen zur kostenlosen Stärkung sind bei der Festhalle Lautlingen, am Waldheim Ebingen, am Schützenhaus Tailfingen und beim Onstmettinger Skihaus im Ruchtal, wo auch DRK Helfer vor Ort sind. Ein Shuttleservice holt jene Läufer ab, die unterwegs die Challenge beenden wollen.

Sechs mal sechs Herausforderungen

40 Personen, die dem Förderverein zur Seite stehen, wickeln die gesamte Challenge ab. Vorjahressieger ist der Tailfinger Benjamin Feist, der in der neuen Rekordzeit von fünf Stunden und 46 Minuten im Ziel war. Er hat ebenso gemeldet wie Miriam Frank, die 2016 die Challenge für sich entschied. Dem Ausrichter liegen 338 Anmeldungen vor. Alle sechs bisherigen Veranstaltungen haben Benjamin Ehrlich, Frank Keppner, Hans Gonser und Alexander Stroppel ebenso geschafft wie Angelika Lischerong und Jörg Wingert, die heuer wegen ihrer Alpenüberquerung nicht am Start sind.

Zieleinlauf bei Live-Musik

Das Ziel ist wie im Vorjahr das Pfeffinger Sportgelände. Dort gibt es die Urkunden, das Finisher-Shirt und das bekannte Päckchen Nudeln. Abends ab 20 Uhr erklingt dort Livemusik: Kelly Parkhurst sorgt für Stimmung beim Zieleinlauf der Challenge. Seit mehr als drei Jahrzehnten begeistert der Sänger und Gitarrst aus dem US-Bundesstaat New York auf zahlreichen Festivals und Top-Veranstaltungen seine Fans und spielt am Samstag bei freiem Eintritt.

Tombola, Frühschoppen und Fußballderbys

Für 19.30 Uhr plant der FC Pfeffingen die Ziehung der Tombolagewinner – seit Jahrzehnten ist das fester Bestandteil des Sommerfestes. Das Geschehen am Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Frühschoppen und Live-Musik mit Karl-Erich Laaber. Ab 13 Uhr treten die beiden Aktiven Mannschaften zu ihren ersten Saison-Heimspielen an. So beginnt die Saison mit zwei höchstinteressanten Lokalderbys, die Brisanz und Spannung versprechen. Pfeffingen II spielt gegen den FC Zillhausen, die erste Mannschaft empfängt den Aufsteiger Spielvereinigung Truchtelfingen.