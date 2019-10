Albstadt Buntes Spektakel bei Charity-Lauf

Auch die Kinder mussten innerhalb von einer Stunde so viele Runden wie möglich laufen, doch im Gegensatz zu den Erwachsenen am Morgen, mussten sie im Vorfeld selbst Sponsoren suchen. Eltern- und Großeltern, Verwandte, Freunde und Bekannte spenden pro gelaufene Runde einen vorher festgelegten Betrag. Die Kinder waren in diesem Jahr besonders schnell unterwegs – sie liefen zusammen 8258 Runden und stellten damit einen neuen Rundenrekord auf.

In der Wertung nach Einrichtungen, liefen die Schüler des Gymnasiums Ebingen die meisten Runden, nämlich 1306 Stück, gefolgt vom Progymnasium Tailfingen mit 845 Runden und der Schillerschule Onstmettingen mit 706 Runden. Carolin König, Emilia Rudnitzki und Emily Wissmann waren die Mädchen, die am eifrigsten Runden sammelten – alle drei liefen jeweils 19 Runden. In der Jungenwertung hatte Felix Beck mit 24 Runden die Nase vorn, Steven Steinmaier lief 22 Runden, Ben Bitzer 21.

Die erlaufenen Spenden werden auf drei Projekte verteilt: Die Hälfte aller Spenden geht an "OneDollarGlasses"; Die Organisation finanziert Brillen für jeweils einen Dollar für kurz- und weitsichtigte Kinder und Erwachsene in Westafrika und schaffen damit eine Voraussetzung für einen geregelten Schulbesuch oder bezahlte Arbeit.

Mit 25 Prozent profitiert "Future of Hope" von dem Charitylauf. Die Organisation setzt sich für Waisen in Simbabwe ein und unterstützt sie auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Weitere 25 Prozent fließen in die Arbeit von "Huckleberry & Pippilotta" aus Balingen zur Unterstützung und Begleitung von Kindern, Jugendlichen und Eltern aus suchtbelasteten Familien.