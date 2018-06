Albstadt Bunte Seifenblasen aus der Maschine

Albstadt-Ebingen. Von "spannenden Berufen" und "aufregender Technik" sprach Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann in seiner Begrüßung. Und in der Tat: Aufregend war es, was die knapp 70 Studierenden und Auszubildenden, Schüler und Ingenieure, Vereine und Institutionen alles zeigten.

In Experimenten und Vorführungen, Workshops und Mitmachaktionen erfuhren die Gäste, wie faszinierend Technik sein kann. Besonders die Schüler waren dabei angesprochen, denn in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – den so genannten MINT-Berufen – fehlt es schlichtweg an Nachwuchs.

Da fabrizierte eine Maschine bunte Seifenblasen, an anderer Stelle konnten Besucher sich von angehenden Wirtschaftsingenieuren ihre Hand in 3D analysieren lassen. Mit Hilfe eines Robotersimulators durften sie sich in einer virtuellen Welt bewegen, anderenorts informierte der Albstädter Amateur-Radio-Club, was es mit Empfängern genauer auf sich hat.