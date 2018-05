Albstadt Bunt und heiß – fast wie in Kuba selbst

Kuba war diesmal das Themenland, was sich in der Dekoration, im Essen und – bei der After-Party ab 22 Uhr – auch in den Getränken widerspiegelte. Besonders das wunderbare Wetter ließ Karibikgefühl aufkommen.

Caller Michael Mühlhauer und Gastcaller Markus Jähne von den Rhythm Rebells aus Hilzingen forderten die Tänzer mit flotter Musik auf, die Röcke schwingen zu lassen. So zeigte sich über acht Stunden ein buntes Bild in der Halle. Mit den meisten Tänzern waren die "Rhythm Rebells" vertreten. Am weitesten gereist waren Tänzer aus der Schweiz.

Wer Square Dance einmal kennenlernen will, kann jeden Donnerstag ab 20 Uhr ins Gymnasium Ebingen zum Training kommen. Weitere Informationen unter www.alb-dream-dancers.de.