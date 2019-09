Albstadt Brand von "Schlitzohr" und Schuppen: Angst vor Feuerteufel geht um

Der erste Alarm geht bei der Feuerwehr um 2.15 in der Nacht auf Donnerstag ein. Ein Schuppen nahe Jungingen brennt. Ermittler der Polizei stellen nach den Löscharbeiten der Feuerwehr fest, dass das Gartentor zu dem umzäunten Gelände aufgebrochen wurde. Vor allem aber konnten die Beamten bereits am Donnerstag eine technische Brandursache ausschließen. Deswegen gehen die Ermittlungen nun konkret in Richtung Brandstiftung weiter. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.