Albstadt Brand verursacht 150.000 Euro Schaden

Albstadt-Truchtelfingen - Zu einem brennenden Dachstuhl ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in die Konrad-Adenauer-Straße in Truchtelfingen gerufen worden. Beim Eintreffen der Wehrleute stand der Dachstuhl des Doppelhauses bereits komplett in Flammen.