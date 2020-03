Albstadt Brand: Balkon und Whirlpool stehen in Flammen

Albstadt-Ebingen - Sachschaden in vierstelliger Höhe dürfte bei einem Brand entstanden sein, der sich am Donnerstag in der Ebinger Ostheimstraße ereignete. Die Feuerwehr war um 16 Uhr alarmiert worden; als der Löschzug der Abteilung Ebingen vor Ort eintraf, standen auf der gartenseitig gelegenen Terrasse Holzteile des Balkons und eines Whirlpools sowie der Rahmen eines Kellerfensters in Flammen.