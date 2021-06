6 In die Jahre gekommen ist die Brunnenanlage an der Oberen Wiesenstraße.Foto: Raab Foto: Schwarzwälder Bote

Ortschaftstag: Lob und Tadel beim gut besuchten Rundgang / Verkehr treibt Bürger um / Jugend wünscht sich Skateranlage

Margethausen war der vierte Albstädter Ortsteil, in dem die Albstädter Bürgermeistertroika Station gemacht hat. Klaus Konzelmann, Udo Hollauer und Steve Mall wurden beim Ortschaftstag gelobt – es gibt allerdings auch einige drängende Probleme.

Albstadt-Margrethausen. Zuerst das Lob – es galt zwei abgeschlossenen Projekten, nämlich dem neuen Parkplatz beim Kloster und der Erweiterung des Urnengrabfeldes auf dem Friedhof.

Zum Thema Parken merkte Stadtrat Ulrich Deufel an, dass eine Ladestation für Elektrofahrzeuge wünschenswert wäre – allerdings stellt die Stromzufuhr ein Problem dar, und deshalb käme der Parkplatz am Friedhof dafür eher in Betracht als der am Kloster. Die Stadt will die Anregung prüfen.

Vom neuen Urnenfeld ging es zum Feldkreuz, das nun nicht mehr im Abseits, sondern zentral postiert ist, und danach längs der Eyach zum ehemaligen Bauhof. Eine Bürgerin warnte davor, dass die Eyach das Sträßchen unterspülen und irgendwann ein Lastwagen abrutschen könnte – man will die Situation im Auge behalten.

Nächste Station: Margrethausens Verkehrsknoten, die Einmündung der Ebinger in die Dorfstraße mit der nicht ohne weiteres einsichtigen Regelung für aus Richtung Ebingen kommende Linksabbieger. Die meisten, berichtete Ortsvorsteher Thomas Bolkart, führen bis zur Dorfstraße vor und bögen dann – mit erhöhtem Unfallrisiko – ordnungswidrig in Richtung Lautlingen ab. Die Bürgermeister versprachen, Abhilfe zu schaffen, und zwar spätestens bis 2024, wenn in Laufen der Tunnel und die B-463-Brücke über die Eyach saniert werden und ein Teil des Verkehrs über Margrethausen umgeleitet werden muss.

Ein weiterer Wunsch betraf den Fußgängerübergang auf Höhe der Bushaltestelle in Richtung Pfeffingen – ob sie nicht vereinfacht werden könnte? Der Spielplatz an der Hafnergasse liegt zwar idyllisch, seine Spielgeräte stammen aber teilweise noch aus den 1950er-Jahren – dem Ortschaftsrat schwebt hier eine Seilrutschbahn vor, wohingegen er keine Grillstelle wünscht.

Die neu gepflanzte Linde in der Ortsmitte könnte, wie Thomas Bolkart findet, durch attraktive Begrünung optisch aufwertet werden; ferner wies er darauf hin, dass die Brunnenanlage an der Oberen Wiesenstraße in die Jahre gekommen sei.

Parkplätze auf der Abrissfläche?

Letzte Wegstation der Ortsbegehung, die zur Freude des Oberbürgermeisters auf großes Interesse gestoßen war: das Haus Steigstraße 5, das in Bälde abgerissen werden soll. Ob dort wirklich Parkplätze geschaffen werden, steht laut Baubürgermeister Hollauer noch nicht fest; als Interimsnutzung käme eine Skaterbahn in Betracht, wie sie sich die Dorfjugend wünscht.

In der anschließenden Ratssitzung in der Festhalle kam wieder einmal das leidige Thema Bauplatzmangel zur Sprache. Auch in Margrethausen, wurde angemerkt, gebe es freie Grundstücke, doch die Bereitschaft, sie zu veräußern, sei gering. "Klar", kommentierte der OB, "bevor man für überschüssige Liquidität Strafzinsen an die Bank zahlt, behält man das Grundstück doch lieber."

Es gebe aber auch Lichtblicke in Gestalt freier Bauplätze "Im Weidlen" und der freien Fläche neben dem ehemaligen Margretwerk, die in neun Bauplätze umgewandelt werden könnte – vorausgesetzt, die Gutachter in Sachen Altlasten geben grünes Licht.

Erneut wurde Kritik am Verzicht am Baugebiet Mühläcker geäußert, doch hier, so die Bürgermeisterrunde, spreche das geologische Gutachten eine klare Sprache. Vieleicht, aber nur vielleicht könne der unteren Teil des Hanges doch noch bebaut werden, erklärte Baubürgermeister Hollauer, mochte aber nichts versprechen.

Den zahlreichen Forderungen nach Geschwindigkeitsbegrenzungen und stationären Blitzern wurde am Ortschaftstag eine Absage erteilt. Für eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit zwischen Lautlingen und Margrethausen auf 70 Stundenkilometer fehlen laut Auffassung der Verkehrspolizei die Kriterien; sie kann hier keine Gefährdung erkennen. Das mag man dubios finden; ändern lässt es sich nicht, denn die Zuständigkeit liegt nicht in Albstadt. Immerhin versprach Klaus Konzelmann, sich für die Dauer längerer Umleitungen für Tempo-30-Zonen in der Ebinger und der Dorfstraße einzusetzen, und stellte die Installation stationärer Geschwindigkeits-Smileys an den drei Ortseingängen in Aussicht.

Weitere Anregungen aus der Zuhörerschaft: neue Ortseingangsschilder, Maßnahmen gegen die Taubenplage und mehr Augenmaß bei Parkverstößen vor der Bäckerei. Die Ortsverwaltung hat anonyme, beleidigenden Briefe bekommen; fragt sich, was sich dagegen unternehmen lässt.