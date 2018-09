Albstadt "Bounded Blue" und die Preisträger

Am Dienstag, 2. Oktober, spielt "Bounded Blue" ab 20 Uhr im Thalia-Theater in Tailfingen. "Bounded Blue" vereint sieben Musiker um Bandleader Wolfgang Fischer aus Albstadt. Saxofonist Arno Haas ist weltweit als Berufsmusiker unterwegs. Sein jüngstes Album war in acht Kategorien für den Grammy nominiert. Den Kontrabass spielt Florian Dohrmann. Der aus Tübingen stammende Musiker erhielt 2008 den begehrten "Echo". Schlagzeug und Cajon sind das Metier von Andy Schoy. Seit 2008 spielt er für die Stage Entertainment die beliebtesten Musicals europaweit. Wolfgang Fischer ist für die Tasten und Arrangements verantwortlich. Sein musikalischer Weg führte ihn bereits an den Broadway nach New York.

Drei Ausnahmesänger als "Special Guests"

"Bounded Blue" begeistern mit modernen Interpretationen und akustischen Arrangements, die Pianist Wolfgang Fischer eigens geschrieben hat. In Kooperation mit der Stadt Albstadt präsentiert die Band im Thalia Songs von Künstlern wie Michael Bublé, Chaka Khan, Bruno Mars, Rihanna, Katie Perry, Whitney Houston und vielen mehr.