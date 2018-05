Albstadt Blumendekor zerstört

Albstadt-Tailfingen. Offenbar aus blinder Zerstörungswut haben zwei bisher nicht namentlich bekannte Jugendliche am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr den Blumendekor im Außenbereich des Eiscafés San Marco in der Adlerstraße verwüstet. Laut Angaben der Polizei wurden sie von einer in der Nähe installierten Kamera dabei aufgenommen, wie sie einen Gartentisch und einen Mülleimer umwarfen, verschiedene Blumen aus bepflanzten Trögen herausrissen und diese teilweise wegtrugen und anderswo liegen ließen. Der Sachschaden, den sie dadurch verursachten, beträgt schätzungsweise 200 Euro.