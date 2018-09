Albstadt Bloß kein Wasser auf brennendes Fett gießen

Den Auftakt machten gemeinsam Feuerwehr und DRK. Die 15 Kinder, die sich angemeldet hatten, bekamen zuerst die drei Fahrzeuge der beiden Organisationen gezeigt und dann erklärt, was für Aufgaben die Feuerwehr beziehungsweise das Rote Kreuz erfüllen müssen. Die Feuerwehr richtete zudem einen speziellen Wettkampf in Gestalt eines leicht abgewandelten Löschangriffs aus: Es galt, mit dem Wasserstrahl Tennisbälle von Pylonen herunterzuschießen. Außerdem wurden die Kinder Zeugen einer Fettexplosion. Die Wehrmänner erhitzten Fett so lange, bis es 115 bis 120 Grad heiß war und sich selbst entzündete, und zeigten ihren Gästen außerdem, was passiert, wenn man versucht, heißes Fett mit Wasser zu löschen: Es entsteht ein großer Feuerball. Also ja nie Wasser in siedendes Fett schütten!

Auch die DRK-Bereitschaft hatte einen kleinen Wettbewerb vorbereitet, bei dem die Trage zum Einsatz kam. Das weitere Ferienprogramm bestreiten Wintersportverein, Fußballclub, Turnerbund, Albverein, Musikkapelle, Schulförderverein und die evangelische Kirchengemeinde. Übrigens gehört zu jedem Freizeitangebot ein abschließender kleiner Imbiss.