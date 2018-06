Albstadt Blockflöten von Klassik bis Pop

Als eine der schönsten Blockflöten-Kompositionen nannte er die "Triosonate in g-moll" von Antonio Vivaldi. Pop-Stücke wie "Three Little Pop Tunes" von Dizzy Stratford fehlten ebenso wenig wie "Gute Nacht" aus der Motette des großen Werkes von Johann Sebastian Bach "Jesus meine Freude", was mit langem Applaus bedacht wurde.