Albstadt Blitzer ohne Zustimmung des Grundstückbesitzers?

Das Loch im Gehsteig ist schon fertig: Bald soll eine permanente Geschwindigkeitsmessanlage, ein so genannter stationärer Blitzer, vor dem Grundstück in der Ebingertalstraße 35 stehen. Es gehört dem Lautlinger Reinhold Maier, der es von seinem Vater geerbt hat, und er sagt: "Mit mir hat niemand gesprochen – erst als alles schon beschlossen war." Die Blitzer-Säule werde mitten vor dem Grundstück stehen, obwohl es Alternativen gegeben hätte, ein Stück weiter oben, vor einem Schuppen, dessen Besitzer auch damit einverstanden gewesen wäre. "Der Verkehr wäre dort viel früher eingebremst worden, was den Anwohnern zugute gekommen wäre", so Maier, "und der Blitzer-Standort hätte dort an ein Gartengrundstück gegrenzt – nicht an die Zufahrt zu einem Baugrundstück."