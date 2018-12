Albstadt Blechblasmusik vom Feinsten

Das Konzert in der Pauluskirche beginnt um 18.30 Uhr. Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 15 Euro, für Schüler und Studenten zehn Euro und sind erhältlich bei Nathanael Gonser in der Hechinger Straße 56/1, beim Schwarzwälder Boten in der Ebinger Marktstraße 30, bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen und auf der Internetseite www.reservix.de. Restkartengibt es an der Abendkasse.