Albstadt Blechbläser und Orgel

Albstadt-Ebingen. Für ein Konzert am Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr in der Kirche St. Josef kommt das Blechbläserensemble "Swabian Brass" nach Albstadt, das gemeinsam mit Hans-Peter Merz an der Orgel musiziert. Bei den Bläsern handelt es sich um fünf Berufsmusiker aus dem Raum Tuttlingen, Rottweil und Schramberg. Das Programm umfasst eine Spannbreite von Barock über Spätromantik und Impressionismus bis hin zur Moderne. Auch ein paar Gospels wie "Oh, When the Saints" und "Swing Low, Sweet Chariot" werden zu hören sein.