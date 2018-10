Albstadt Blau-Weiße unter Zugzwang

Auch im vierten Anlauf kehrte der FC 07 punktlos aus der Fremde nach Albstadt zurück. Beim Titelaspiranten TSV Essingen gab es für die ersatzgeschwächten Albstädter Blauweißen nichts zu holen. Damit stecken die Nullsiebener auch nach dem achten Verbandsliga-Spieltag weiter tief im Tabellenkeller fest und brauchen am Samstag im heimischen Albstadion gegen den FV Olympia Laupheim dringend drei Punkte, um das noch in Tuchfühlung befindliche Mittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren. FC 07-Trainer Alexander Eberhart war nach dem Spiel in Essingen bedient: "Die ersten 20 Minuten waren wir sehr gut im Spiel, da konnten wir noch Paroli bieten. Aber nach dem ersten individuellen Fehler, haben wir das 0:1 kassiert. Dieses Tor hat uns dann komplett den Stecker gezogen."

FC 07-Vorstand Sport Rolf Niggel kritisierte: "Man kann innerhalb von vier Tagen das Fußballspielen nicht verlernen. Zwar mussten wir in Essingen auf acht Spieler verzichten, aber das war nicht ausschlaggebend für die 0:5-Niederlage. Eins ist klar; wir stecken mitten im Abstiegskampf und es geht diese Runde für uns nur um den Klassenerhalt."

Die kommenden drei Punktspiele gegen Laupheim, Rutesheim und Sindelfingen sind nun wegweisend, wohin die Reise der Bauweißen in den nächsten Wochen führt. Bereits das Heimspiel am Samstag hat es in sich. Mit Wiederaufsteiger FV Olympia Laupheim kommt ein "alter Bekannter" ins Albstadion, der bärenstark in diese Verbandsligarunde gestartet ist. Mit 15 Punkten aus acht Spielen hat sich der Traditionsklub eindrucksvoll in der Verbandsliga zurückgemeldet. Vor allem sollte die Albstädter Defensivabteilung ein Auge auf die beiden Torjäger Simon Dilger und Ivan Vargas Müller werfen, beide zusammen haben mit neun Treffern einen großen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Olympioniken.