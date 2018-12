Albstadt/Bitz/Hechingen Frau hat Vergewaltigung nur erfunden

Es war der 27. Mai 2015, 3 Uhr nachts. Eine damals 22 Jahre alte, aus Albstadt stammende Frau will von Ebingen zu ihrem Freund nach Balingen trampen. Ein rumänischer Lastwagenfahrer nimmt sie mit. Unterwegs erst eröffnet sie ihm, wohin sie möchte. Holprig erklärt ihr der Mann, der so gut wie kein Deutsch spricht, dass er in die andere Richtung fährt, da er Lebensmittelmärkte in Bitz und Winterlingen beliefern muss.

In Bitz, auf dem Parkplatz eines Marktes, soll er die Frau dann zum Sex aufgefordert haben. Als sie sich weigerte, soll er sie an den Haaren in seine Schlafkoje gezerrt haben und dort mit den Fingern in sie eingedrungen sein. Soweit die Darstellung der Staatsanwaltschaft. Anschließend habe sie der zu dem Zeitpunkt 36-jährige Mann nach Albstadt zurückgefahren. Dort erstattete sie bei der Polizei Anzeige. Ein vor dem Amtsgericht Hechingen als Zeuge geladener Polizist, der damals bei der Kriminalpolizei in Balingen Dienst tat, bestätigte, dass die Frau diese Angaben auf der Wache gemacht habe. Der Rumäne wurde kurz darauf in seinem Lastwagen in Winterlingen festgenommen, sein Fahrzeug vom Kriminaltechnischen Dienst untersucht. Dabei wurden Haare der Frau auf dem Beifahrersitz gefunden, ebenso Textilspuren von ihr auf der Matratze. Der Brummifahrer habe hingegen geleugnet, dass die Frau in seinem Lastwagen gewesen sei.

Sexuelle Absichten immer von sich gewiesen