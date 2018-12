Albstadt (mak). Die Kritik war im Ton freundlich, in der Sache hart: Roland Tralmer, CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, erinnerte Oberbürgermeister Klaus Konzelmann an sein Versprechen von 2015, sich durch das Amt nicht verbiegen zu lassen – und an die damals geäußerte Bitte, man möge es ihm sagen, wenn er sich verändere. "Die Entwicklung der vergangenen Monate", so Tralmer, gebe ihm nun Anlass zu diesem Hinweis: Er rufe Konzelmann zu mehr Diskussionsbereitschaft, Transparenz und Offenheit auf: Zu viele Themen seien in jüngster Zeit in nicht öffentlicher Sitzung besprochen worden, obwohl das nicht unbedingt nötig gewesen sei, und zu oft habe er vom OB Apodiktisches wie "Darüber wird nicht mehr verhandelt" gehört. Das dürfe nicht so bleiben: "Wir müssen es wieder schaffen, uns sachlich auszutauschen." Konzelmann ließ die Kritik unkommentiert.