Albstadt Bitte gemeinsam und offen

Bezüglich der Ortsumfahrung Bundesstraße 463 Lautlingen gibt es in Albstadt ein Narrativ. Es lautet: Die OU wurde doch so lange geplant (20 Jahre), jetzt sind wir auf der Zielgeraden, wir wollen jetzt die Umfahrung. In Wahrheit sind wir weit davon entfernt. Es ist noch nicht einmal die Linienführung festgelegt. Wann das Planfeststellungsverfahren eröffnet wird, kann derzeit noch niemand sagen. Diese sinnstiftende Erzählung, besonders lanciert von OB Konzelmann, beeinflusst bewusst die Bürger, wie sie das Thema OU Lautlingen wahrzunehmen haben. Diese Erzählung transportiert Emotionen und trägt zur Meinungsbildung entscheidend bei.

Auch verbreitet der OB im Gemeinderat, dass unsere Vorschläge bewusst falsch und unseriös und bisweilen gelogen seien. In einem Telefonat wird uns eröffnet, dass wir nur darauf aus seien, Streitereien vom Zaun zu brechen. Aussagen wie "mit denen rede ich nicht mehr" seien gefallen. Wie passt dieses Erscheinungsbild zu den neuerlich geäußerten Aussagen des OB im Gemeinderat (8. November 2018) ".... nur gemeinsam kommen wir dem Ziel der Ortsumfahrung Lautlingen näher"? Wann werden endlich in einer gemeinsamen, offenen und strategischen Diskusison die Karten auf den Tisch gelegt? Dann sind auch alle Gemeinderäte gefordert und werden spätestens jetzt informiert.

Jürgen Ducka