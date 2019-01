Albstadt Bitte eine Bürgerversammlung

Sollten wir Lautlinger Bürger jetzt nicht sehr sorgfältig die möglichen Konsequenzen bewerten und die unterschiedlichen Handlungsoptionen analysieren? Ein geeignetes Forum wäre eine Bürgerversammlung im Februar oder März 2019 in Lautlingen. Dort könnten alle Fakten, Kenntnisse und Gedanken offengelegt und darüber gesprochen werden. Die Absicht: Über ein gemeinsames Meinungsbild der Lautlinger Bürger eine politisch wertvolle Willensbekundung an die für uns politisch verantwortlichen Gremien und Personen zu richten. Deren viel beschworene Verantwortung für Land und Leute in unserer Region könnte so unter Zugzwang gestellt werden.